Justisministeren lover styrking av politiet i distriktene

I første omgang rulles det ut 146 faste politistillinger i distriktene. I tillegg vil det komme flere stillinger i løpet av året som følge av at regjeringen styrker politiet med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022, opplyser Mehl.

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nå for alvor i gang med å snu den massive sentraliseringen av politiet som Høyre og Frp sto bak, sier Mehl.

Hun er tydelig på at stillingene skal bidra til et synlig og operativt politi i hele landet, samt til å styrke forebygging og etterforskning av kriminalitet.

– Det er snart fire år siden Stortinget fattet et vedtak om en reell styrking av de tjenestestedene som sto igjen etter politireformen. Dessverre får vi tilbakemelding om at mange politistasjoner ikke har blitt styrket av den forrige regjeringen. Jeg forventer at politimestrene nå følger opp slik at det faktisk blir flere politifolk, særlig i de områdene som har mistet mange politifolk. Tiden for sentralisering av politiet er over, sier Mehl.

