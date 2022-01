Helsemyndighetene åpner for å lette på skjenkestoppen

Saken oppdateres

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført natt til 15. desember.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen.

Vanligvis er den nasjonale regelen at det kan serveres drikke med alkohol fram til klokka 3 på natten.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19 hvor nye tiltak vil bli presentert.

Helsedirektoratet og FHI vil erstatte karantene med selvtesting

Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning, mener helsemyndighetene.

Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt siste faglige råd.

Regjeringen skal senere torsdag kveld kunngjøre sin beslutning.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom onsdag med signaler om at karantenereglene vil bli lempet på.

I dag er det karanteneplikt for alle som bor eller har hatt nærkontakt med en smittet person. Sistnevnte gruppe har kunnet teste seg ut av karantenen etter tre dager (jobb-/skolekarantene) og sju dager (fritidskarantene).

Nærkontakter med tre vaksiner eller tilsvarende har vært unntatt karanteneplikten.

Vil beholde hjemmekontor-regler

Hjemmekontor har god effekt og er lite inngripende, mener FHI og Helsedirektoratet. De vil beholde regelen om at alle som kan, skal jobbe hjemmefra.

I desember ble arbeidsgivere pålagt å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

– FHI anbefaler ingen justering av dette tiltaket fordi det vurderes å ha en betydelig smitteverngevinst og er et nokså lite inngripende tiltak. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen, heter det i det faglige rådet fra regjeringen.

