Blandede reaksjoner på regjeringens koronalettelser

Torsdag opplyste regjeringen at den ville lette på en rekke smitteverntiltak. Blant annet blir det lov for serveringssteder å servere alkohol fram til kl. 23, kravet om gult nivå i skoler og barnehager fjernes, og videregående skoler går over fra rødt til grønt nivå.

Koronapass

En sak som ikke har fått noen konklusjon er bruken av koronasertifikat. I dag kan det bare brukes av kommuner for å lette på lokale tiltak.

Både NHO og Virke har etterlyst en avklaring rundt bruken av koronasertifikat og får støtte av Høyre.

– Vi etterlyser fortsatt at regjeringen gjør grunnarbeidet og sender et forslag på høring om bruk av koronasertifikat som selvstendig tiltak, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Hun understreker at vaksinering fortsatt er det aller viktigste tiltaket.

– Jeg håper flere som ikke har vaksinert seg, nå revurderer det, og at alle som kan, takker ja til en boosterdose. Den har god effekt, sier Trøen.

[ Regjeringen tillater skjenking. I tillegg endres reglene for karantene ]

– En tapt uke

Frp mener regjeringen kunne annonsert lettelsene tidligere. Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud mener spesielt serveringsbransjen har tapt store summer på at regjeringen har brukt for mye tid.

– Dette er en tapt uke for serveringsbransjen, sier Hoksrud.

Også partileder Sylvi Listhaug er oppgitt.

– Det er kjempedårlig kommunikasjon fra regjeringen. Folk er forvirret, næringslivet er forvirret om hva som gjelder. Det blir helt avgjørende å se hva som kommer i morgen i tiltakspakken som rettes inn mot næringslivet, sier Listhaug.

Barn og unge prioritert

Lettelsene i koronatiltakene innebærer blant annet også at barn og unge under 20 år kan delta i idrettsaktiviteter som normalt utendørs. Innendørs er anbefalt gruppestørrelse 20 personer, med mulighet for flere hvis de er i samme klasse eller kohort.

– Venstre er glade for at barn og unge igjen får et tilnærmet normalt skole- og fritidsliv, sier Venstre-leder Guri Melby.

Også KrF er glad for at det blir en mer normal og aktiv hverdag for barn og unge, men partileder Olaug Bollestad har betenkeligheter med regjeringens prioriteringer.

– Jeg er bekymret for at det blir strengere for barn og unge enn for voksne, fordi regjeringen presiserer at gult nivå kan opprettholdes mens skjenkestoppen oppheves nasjonalt. Dette er en uklarhet jeg er fryktelig skuffet over, sier Bollestad.

Kommunalt ansvar

Tiltaksnivåene i skoler og barnehager skal nå fastsettes av de enkelte kommunene, til Venstres store glede. Melby mener det ansvaret godt kunne blitt utvidet.

– Støre kunne stolt på at de også kan håndtere skjenking og arrangementer på en god måte. De har gjort fornuftige vurderinger av behovet for lokale tiltak tidligere, sier Melby.

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), liker at kommunen nå får mer kontroll over smittevernarbeidet.

– Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene i skoler og barnehager. Jeg har vært tydelig på at jeg ønsker at kommunene selv, og i hvert fall vi i Oslo, bør få fastsette hvilke tiltak som passer best hos oss, sier han.

Kompensasjonsordninger

Næringslivets interesseorganisasjoner har uttalt seg positivt om at man igjen får servere alkohol på utesteder, men venter spent på hva som kommer fredag. Da vil regjeringen legge fram et forslag for Stortinget om kompensasjonsordninger.

I Rødt er de tydelige på at det er nødvendig med mer enn lettelser for å friskmelde utsatte bransjer.

– Å lette smitteverntiltakene er ikke nok for å unngå konkurser og redde arbeidsplasser i kultur, uteliv, servering og reiseliv, sier finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen fra Rødt.

Hun forventer at de kommende økonomiske tiltakene ikke bare blir kortsiktig krisehjelp, men tiltak som er kraftfulle nok til å bygge opp igjen koronautsatte sektorer.

– Rødt forventer at kulturlivet prioriteres, at det blir omsetningsfall og ikke avlyste arrangementer som legges til grunn for kompensasjon, og at kommunene får økte rammer til å støtte lokal næringsliv, sier Martinussen.

