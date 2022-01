Barth Eide er vurdert som habil i sentralbanksjef-saken

Det har justisdepartementets lovavdeling konkludert med etter en forespørsel om habilitetsvurdering fra Barth Eide selv, skriver VG.

Barth Eide ba om vurderingen fordi han har kjent og jobbet med Stoltenberg over flere år, men Klimadepartementet opplyste at de ikke har hatt et nært personlig forhold. Bakgrunnen er Nato-leder Stoltenbergs søknad til stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.

«Barth Eide og Stoltenberg har hatt et nært faglig politisk vennskap over mange år, men er ikke venner på det private plan», skriver Klimadepartementet til Justisdepartementet ifølge avisen.

