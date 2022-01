Støre vil utrede hybridkabler

– Jeg tror utfordringen ligger i at vi trenger en klarere definisjon av hva en hybridkabel vil bety, sa Støre i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Han ble der utfordret av Høyre-leder Erna Solberg, som ville vite hva regjeringen egentlig mener om hybridkabler. Bakteppet er at Senterpartiet og Arbeiderpartiet tilsynelatende har vært uenige om hva Hurdalsplattformen sier om saken.

Ifølge Støre vil regjeringen nå gå grundigere inn i spørsmålet i en tilleggsmelding til energimeldingen som Solberg-regjeringen la fram i fjor sommer.

– Et av spørsmålene er da hvordan havvindmøller skal være koblet opp mot Norge, og eventuelt mot andre land, sa Støre i spørretimen.

– Vi trenger å gå grundigere inn i hvordan havvindplattformene kan utformes, hvordan de kan levere kraft til Norge, vi trenger mer kraft til Norge, og hvordan de kan levere kraft til olje- og gassinstallasjoner på sokkelen. Og om de i noen tilfeller også kan ha kraftutveksling med andre land.

Solberg advarte på sin side om at et nei til hybridkabler kan true havvindplanene.

– Aktørene på det mest modne prosjektet vi har, Sørlige Nordsjø II, sier at hybridkabler er helt avgjørende for om de vil kunne bygge ut feltet, sa hun.

Utbygging av vernede vassdrag

Statsminister Støre måtte også svare på andre energispørsmål i spontanspørretimen. Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup ville vite om statsministeren var enig i at det er mulig å utnytte deler av vannet i vernede vassdrag til kraftproduksjon uten at dette går på bekostning av verneverdiene, særlig hvis vassdragene er flomutsatte.

– Det er jo ikke snakk om legge fossefall i rør, sa han.

– Det er snakk å utnytte deler av vannpotensialet som ligger der.

Astrup argumenterte videre for at økt nedbør på grunn av klimaendringene taler for å utnytte noe av vannet i disse vassdragene til kraft for å forhindre at de flommer over.

Støre svarte at verning av vassdrag og beskyttelse av naturverdiene i Norge er noe han holder høyt.

– Så er det framholdt at det finnes ny teknologi som gjør det mulig å hente noe ressurser uten at det går utover disse naturverdiene, og det er pekt på muligheten som ligger tilknyttet til det med regulering av vann, flomfare og så videre. Det er vi helt åpne for å se på og gjøre det på en grundig måte, sa han.

Strømkrisen

Flere partier valgte å bruke onsdagens spørretime i Stortinget til å presse Støre på de høye strømprisene. Blant dem var budsjettpartner SV, som snart skal inn i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om deres siste strømforslag.

– Det vi ber om, er jordnær, sosialdemokratisk politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han viser til at SV i et intervju med NRK har tatt til orde for å opprette et statlig selskap som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene, slik at folk får dekket et normalt strømforbruk til en rimelig penge.

Avventende

Støre er på sin side avventende til forslag som griper direkte inn i dagens strømsystem.

– Som generell holdning mener jeg at vi må være nøye på at hvis vi erstatter et system med et annet, må vi være trygge på at det systemet er bedre, sier Støre.

– Jeg mener for eksempel at det er grunner til å si at begrepet makspris kan ha effekter som ikke er bra for måten vi får fram ny kraft og for kundene. Jeg mener jeg har sett utredninger om at et toprissystem, som gir mulighet til å dele opp en stor husholdning i to, ikke er et anbefalt tiltak, sa Støre.

– Vi må hele tiden se hvordan vi kan endre systemet, det er jordnær sosialdemokratisk politikk, la han til.

Høyres Nikolai Astrup fulgte opp med å si at han var glad for at statsministeren avviste SVs «forsøk på planøkonomisk innretning av strømsystemet».

