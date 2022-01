Støre svarer på innlegg fra Listhaug om Stoltenberg-samtale

– Fordi jeg nettopp aktivt unngikk å snakke med Stoltenberg om hans mulige kandidatur, svarte jeg nei da NTB spurte om jeg hadde hatt en samtale med Stoltenberg om stillingen, svarer Støre i et svar på Stortingets nettsider.

Listhaug spør i innlegget om Støre hadde eller ikke hadde snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef da de to gikk tur sammen 24. oktober i fjor.

– Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil? spør Listhaug.

Bakgrunnen er at Støre unnlot å nevne at det hadde skjedd da han ble intervjuet av NTB 15. desember, før han sa det hadde skjedd i et intervju med TV 2 11. januar.

– Da TV 2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, skriver statsministeren.

