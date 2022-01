Nordmenn er mindre redd for korona – flertall vil fjerne skjenkeforbudet

I januar er det kun 36 prosent av befolkningen som støtter full skjenkestopp i hele landet, mens 52 prosent er negative til tiltaket. Det betyr at motstanden har 10 prosentpoeng økt oppslutning fra tidligere i måneden, viser Norsk koronamonitor.

– Fram til julaften var det flertall i befolkningen for skjenkestopp. Flertallet har nå snudd, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som gjennomfører undersøkelsen.

Andelen som svarer «ja» har falt med 13 prosentpoeng siden desember, da skjenkestoppen ble innført.

Mindre redd for smitte

To av tre nordmenn tror at antallet koronasmittede i Norge vil øke, viser Norsk koronamonitor i januar. Det er seks prosentpoeng flere enn i desember, og 22 prosentpoeng mer enn i januar i fjor. 16 prosent tror nå på nedgang, mens 17 prosent tror smitten blir uendret.

– Vi preges av smitterekorder for tiden, og få forventer at rekordenes tid er forbi. Samtidig er nordmenn mindre redd for smitte, sier Clausen.

Kun 32 prosent er i januar redd for å bli smittet, 5 prosentpoeng færre enn i desember. 51 prosent av de spurte er imidlertid redd for at et familiemedlem blir smittet, men det er også en tilbakegang på 6 prosentpoeng.

Clausen tror den reduserte frykten henger sammen med vaksinepåfyll og en avdramatisering av farene ved omikron, samtidig som debatten om tiltaksnivå kan gjøre at færre opplever situasjonen som kritisk.

En tredel mener tiltakene er for strenge

32 prosent mener svarer at regjerings koronatiltak er for strenge – 9 prosentpoeng flere enn i desember. 50 prosent mener fremdeles at tiltakene ikke er for strenge, men det er langt færre enn før.

– Folk flest har i pandemien heller stått på bremsen enn gassen når lettelser vurderes i møte med økt smitte, men dette er ikke lenger like selvfølgelig, sier Clausen.

At påkjenningen av tiltakene er for store til at de kan forsvares er noe rekordhøye 31 prosent av de spurte stiller seg bak. 43 prosent er uenig i dette.

