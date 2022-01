LO reagerer kraftig på milliardkontrakt til selskap som driver forretninger i israelske bosetninger

– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer på tross av at FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapet bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem, sier førstesekretær i LO, Julie Lødrup, til FriFagbevegelse.

Alstom undertegnet mandag en avtale med Norske Tog om salg av opp mot 200 tog til en verdi på over 20 milliarder kroner.

LO mener det er problematisk at et statseid norsk selskap handler med selskaper som driver forretninger i israelske bosetninger.

[ Rawdah Mohamed fikk ikke jobb i norske klesbutikker – nå er hun toppmodell og moteredaktør i Vogue (+) ]

– Prinsippene i den nye åpenhetsloven krever ikke bare åpenhet og aktsomhet, men reell handling. Det betyr at norske, statlige selskaper ikke skal handle med selskaper som bryter internasjonal lov. Det gjør Alstom, sier Lødrup.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen