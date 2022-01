Intensivledere mener man kan løsne litt på koronatiltakene

– Vi ser at omikron smitter mer, men det er en lavere andel av de smittede som blir så syke at de må legges inn på sykehus. Og det er færre av disse som blir så syke at de trenger intensivbehandling, sier Anne Bøen til Aftenposten.

Hun er overlege i anestesi og leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus.

Ifølge Folkehelseinstituttet viser analyser at det er 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten av koronaviruset enn med delta.

I tillegg er ser det ut til at omikron gir kortere liggetid enn delta.

Mandag var det kun to pasienter med bekreftet omikronsmitte som har vært eller er innlagt på sykehusene i Helse Øst. Den ene vaksinert, den andre ikke. Begge over 60 år.

Bøen mener det er nå er nok kapasitet i helsevesenet til at det er mulig med en forsiktig oppmyking i noen av tiltakene fra regjeringen.

