Fjelloverganger og ferjer rammet av uværet

Det blåser kraftig langs kysten av Møre, Trøndelag og Nordland, noe som trolig førte til at et hurtigruteskip fikk en lett grunnstøting natt til onsdag. Ingen ble skadd, men skipet fikk skader på skroget.

På øyværene Røst og Værøy utenfor Lofoten kan folk vente seg elleve meter høye bølger, skriver NRK. Flere ferger over Vestfjorden er allerede innstilt. Ifølge værtjenesten portwind.no er det målt vindkast over 40 meter per sekund i Stamsund i Lofoten.

Bølger høye som lavblokker

Vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt varsler liten til full storm flere steder fra Stad til Nordland.

– Det blir bølger på rundt elleve meter utenfor Lofoten vest for Røst og Værøy onsdag.

Utover dagen vil de høyeste bølgene treffe lenger sør, utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. De kan bli omkring 9 meter høye.

På veiene merkes også uværet, samtidig som det tas hensyn til den ekstreme rasfaren.

E6 over Saltfjellet har kolonnekjøring. Det samme gjelder E134 Haukelifjell, mens riksvei 13 Vikafjellet, riksvei 15 Strynefjellet, fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt. På riksvei 52 Hemsedalsfjellet er det svært glatt, men veien er åpen.

Uvanlig mange varsler

Ekstremværet Gyda bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn onsdag og torsdag. Det er varslet en rekke alvorlige hendelser, som jord-, sørpe- og snøskred.

Regionsjef Knut Aune Hoseth ved NVE Region Nord sier det er sjelden med så mange farevarsler på en gang.

– Det er helt spesielt at det gjelder over hele landet og til og med på Svalbard, sier han til NRK.

Årsaken er at Gyda kommer med svært mye nedbør og høye temperaturer.

– Det gjør Gyda spesiell, og det kommer på et tidspunkt hvor det er en god del snø i store deler av landet, sier Hoseth.

