Enstemmig nei til lønnsøkning på Stortinget

Presidentskapet sa onsdag enstemmig nei til forslaget om 45.000 kroner i tillegg for 2020 og 2021, skriver Aftenposten.

Alle partier er enige om å ha et nulloppgjør for 2020, men de har ikke kunnet samle seg om noe forslag for hvordan reguleringen videre skal ordnes.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil be godtgjørelsesutvalget om å legge fram et nytt forslag etter at lønnsoppgjøret er overstått i vår. Det er dermed uvisst hvilken lønnsøkning stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer vil få for årene 2020–2022.

Presidentskapet vil levere en innstilling til Stortinget i plenum, som vil stemme over saken om kort tid, ifølge avisen.

