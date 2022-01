Støre unnlot å nevne kontakt med Stoltenberg i NTB-intervju

Av Johan Falnes

I en uttalelse til TV 2 mandag forklarer Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef.

«Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet», skriver Støre til TV 2.

Denne kontakten unnlot Støre derimot å nevne da NTB intervjuet ham om saken i desember.

Støre presiserer nå at saken ble nevnt mens de to gikk tur i oktober, men han vil ikke definere dette som en samtale.

To spørsmål

Intervjuet med NTB fant sted 15. desember, like i etterkant av statsministerens tradisjonelle halvårige oppsummerende pressekonferanse før jul.

Støre fikk der to spørsmål om kontakten med Stoltenberg.

Nedenfor følger en ordrett transkripsjon av NTBs lydopptak fra intervjuet:

– Har du diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens?

– Nei.

– Nei. Så dere har aldri hatt noen samtale om det?

– Nei. Da dette dukket opp i mediene, at han kunne være aktuell, som en spekulasjon, så tok jeg kontakt umiddelbart med regjeringsråden og sa at hvis det skulle skje, som jo ikke jeg hadde fått bekreftet, så vil jeg som statsminister ikke kunne delta i behandlingen av det.

Videre i intervjuet forklarer Støre at saken ligger i Finansdepartementet, men at den vil ende på regjeringens bord til slutt. Da vil han være inhabil.

Slik forklarer han svarene

NTB har spurt statsministeren om hvorfor han i intervjuet 15. desember unnlot å nevne kontakten som fant sted 24. oktober.

Støre viser da til ordlyden i NTBs spørsmål, der han ble spurt om hvorvidt han hadde «diskutert» eller «hatt noen samtale» om saken med Stoltenberg.

– Stoltenberg og jeg gikk en tur søndag 24. oktober, da nevnte han at stillingen som sentralbanksjef kunne interessere ham. Jeg sa da umiddelbart at dette var et tema vi ikke kunne snakke om nå som jeg var statsminister. Jeg ville være inhabil i lys av vårt vennskap. Det avsluttet saken, og vi har ikke snakket om det i noen sammenheng siden, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Den kontakten som TV 2 nå omtaler, ble ikke oppgitt av statsministeren i intervjuet med NTB 15. desember 2021. Hvorfor ikke?

– Fordi vi aldri har diskutert noen sider ved spørsmålet om hans kandidatur. Jeg ble som andre kjent med at han var kandidat gjennom media og hadde ingen samtale med han om dette.

– Ble informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 bevisst utelatt av statsministeren i svarene til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da.

