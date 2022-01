Skole-Norge inviterer regjeringen til samarbeidsmøte

Det er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet som i et brev til regjeringen inviterer til samarbeid.

Målet er at et samarbeid kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Partene har en felles enighet om at mange elever har behov for tettere oppfølging, og at skolen ikke har lyktes godt nok med det under pandemien.

I brevet står det at et tett samarbeid mellom nasjonale myndigheter og de øvrige partene i skolen gir bedre muligheter for å lykkes i dette arbeidet i tiden fremover.

Der understreker de at partene ønsker kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev. De ønsker også å styrke laget rundt eleven, samt å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler.

Partene i skolesektoren mener fagfornyelsen og fullføringsreformen i skolen forutsetter tett oppfølgning av den enkelte elev.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her