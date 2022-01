Rekordmange meldte seg inn i Rødt i fjor

Av Bibiana Piene og Johan Falnes

Tallet på Rødt-medlemmer økte fra 10.533 i 2020 til 13.173 ved utgangen av 2021. Det tilsvarer en vekst på hele 25 prosent.

– Veksten har kommet jevnt og trutt, men vi fikk en ekstra trøkk rundt valget, sier partisekretær i Rødt Benedikte Pryneid Hansen til NTB.

Bare på valgnatta fikk partiet rundt 1.000 nye medlemmer.

– Vi har blitt et parti som kan presse regjeringen. Mange merker at vi kan utgjøre en forskjell, sier Hansen.

[ Sara (15) får ikke assistent: – Jeg vil ikke være en som maser om hjelp ]

Nye rekorder

Også SV satte ny medlemsrekord i fjor med 16.927 medlemmer og fikk en vekst på 10,7 prosent.

Medlemsskaren har nå økt i sju år på rad, opplyser partiet til NTB.

– SV har hatt en formidabel medlemsvekst de siste årene. Det er et resultat av at rettferdig fordeling og miljø er saker som stadig flere er opptatt av, og av god organisasjonsbygging i partiet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi er stolt av nok et år med medlemsrekord, det viser at stadig flere ser på SV som en viktig kraft for forandring i norsk politikk, slår han fast.

[ Moxnes etterlyser samtaler med Ap og Støre: – De har valgt å skalke lukene ]

MDG este på sin side ut med drøyt 20 prosent til 12.370 medlemmer ved utgangen av fjoråret. De siste åtte årene har medlemsmassen nesten doblet seg, viser tall NTB har innhentet.

Også Venstre fikk en medlemsvekst i fjor på 11 prosent, fra 6.325 til 7.048 betalende medlemmer, opplyser pressesjef Thomas Tangen.

Senterpartiet, som har drøyt 20.000 medlemmer, ligger an til en medlemsvekst på rundt null, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF foreløpig ikke har oppgitt sine medlemstall.

[ I portrettet snakker Anne Bitsch om Frp-bråket: – Jeg har ikke noe lag av spinndoktorer rundt meg (+) ]

Ikke redd for å presse

Rødts partisekretær tror mye av veksten skyldes at folk er misfornøyd med det regjeringen så langt har levert, blant annet håndteringen av strømkrisen.

Rødt er imidlertid ikke bekymret for å undergrave sitt foretrukne regjeringsprosjekt ved å presse regjeringen for hardt, sier Pryneid Hansen.

– Vi er jo nødt til å levere på det vi har sagt at vi skal levere på. Vi har vært veldig tydelige på at vi krever en profittfri velferd, at vi krever en rettferdig løsning på koronakrisen som ikke øker forskjellene mellom folk, sier hun.

– Målet vårt er å dra regjeringen i riktig retning, føyer hun til og minner om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har sagt at han gjerne vil ha i dialog med Rødt.

– Vi har ikke hørt noe ennå. Men vår dør står åpen, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Øker på målingene

Også på meningsmålingene har både Rødt og SV hatt framgang etter valget. I desember fikk Rødt en oppslutning på 5,9 prosent i snitt, 1 prosentpoeng mer enn valgresultatet, og på den siste målingen i januar kan partiet notere seg en ytterligere framgang til 7,1 prosent.

Oppslutningen om SV har økt med 1,2 prosentpoeng til 8,8 prosent siden valget.

MDG har derimot falt på målingene med rundt 0,5 prosentpoeng fra september til januar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen