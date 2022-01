Nye 500 millioner til kommunene i koronastøtte

– Vi kommer til å foreslå for Stortinget å legge ytterligere 500 millioner kroner i den kommunale kompensasjonsordningen. Den ordningen treffer i større grad de mindre lokale aktørene, som reiselivsbedrifter, restauranter og utesteder, enn de andre ordningene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (NTB) til NTB.

Forslaget blir oversendt Stortinget fredag, samtidig som samleproposisjonen for hele kompensasjonsregimet som er etablert for å avhjelpe skadevirkningene av koronapandemien, blir lagt fram.

Kommunene vil med dette ha fått til sammen over 4 milliarder kroner fra den kommunale kompensasjonsordningen for å bistå lokalt næringsliv. Så sent som rett før nyttår ble det fordelt 500 millioner kroner. Nå kommer ytterligere en halv milliard for å gjøre tilværelsen litt mindre vanskelig for bedrifter som har opplevd «dårligere omsetning og tøffere tider» som følge av smittevernrestriksjonene, ifølge Vedum.

Oslo er den desidert største enkeltmottakeren av midler fra den kommunale ordningen før denne siste runden, med over 684 millioner kroner. Viken er det fylket som har fått mest fra ordningen, med nesten 776 millioner kroner.

– Kriteriene for fordelingen vil vi komme tilbake til, men den vil være målrettet og rettet mot de næringene som er hardest rammet av smitteverntiltakene. Det er viktig at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

