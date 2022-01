Ny vurdering: Stoltenberg ikke inhabil til sentralbanksjef-jobben

Det kommer fram i en vurdering som ble offentliggjort tirsdag.

– Basert på de mottatte opplysningene har vi ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet, skriver Lovavdelingen i sin vurdering.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg er sammen med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache de to som kjemper om å bli ny sjef for Norges Bank. Det er ventet at en ny sjef vil bli utnevnt i statsråd fredag denne uken.

I forbindelse med at Stoltenberg har søkt stillingen, ba Finansdepartementet 20. desember Lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere habilitetsspørsmål som eventuelt vil kunne oppstå dersom Jens Stoltenberg utnevnes til stillingen som sentralbanksjef.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har selv erklært seg inhabil på grunn av sitt vennskap til Stoltenberg.

I vurderingen skriver Lovavdelingen blant annet:

– Vi har vanskelig for å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes.

– Endrer ikke bildet

Kari Elisabeth Kaski i SV er fortsatt skeptisk til Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, selv om Justisdepartementets lovavdeling mener han ikke er inhabil.

– Jeg ser ikke noe her som endrer på bildet. Det er en uting at et knippe av de sentrale maktposisjonene i samfunnet fordeles til et lite knippe med mennesker som det i så fall kan bli dersom Stoltenberg får jobben, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, til NRK.

Hun presiserer at det ikke handler om selve ansettelsesprosessen, og understreker at den ligger i hendene på Finansdepartementet.

SV er et av flere partier på Stortinget som er skeptisk til Stoltenbergs kandidatur. Også Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG har ytret skepsis til å utnevne Stoltenberg til ny sentralbanksjef.

