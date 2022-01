Høyre: Tilliten til det politiske systemet er i spill etter Stoltenberg-bråket

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru (H) sier til Aftenposten at de siste dagers saker i mediene gir et inntrykk av at mye makt sentraliseres til samme eksklusive middagsklubb, nære vennegjeng eller elitenettverk.

– Det er uheldig og kan åpenbart være med på øke den opplevde avstanden mellom velgerne og de som styrer. Det igjen kan dessverre skade tilliten til det politiske systemet i Norge, sier Bru.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidligere nektet for at de to har snakket sammen om stillingen som sentralbanksjef, som Stoltenberg ønsker.

Nå viser det seg at dette likevel ikke stemmer – mandag kunne TV 2 fortelle at Stoltenberg hadde tatt opp jobben med Støre i oktober.

– Bare måten det stilles spørsmål ved om disse vennemiddagene har vært uryddige, viser med all tydelighet hvor vanskelig det kan bli med Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef. Vi har ikke råd til å rokke ved tilliten og uavhengigheten til en så viktig institusjon som Norges Bank, legger hun til.

Tirsdag ble det kjent at justisdepartementets lovavdeling at de mener Stoltenberg ikke er inhabil til å bli ny sjef for Norges Bank. Stoltenberg er en av to søkere til stillingen. Også visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har søkt.

