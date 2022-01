Ekstremværet Gyda treffer Møre og Romsdal – vinterstorm fra Hardanger til Finnmark

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå ble sendt ut for store deler av Sør- og Midt-Norge tirsdag formiddag. Like etter kom ekstremværvarselet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vedvarende regn gjør at vi venter at flere stasjoner kan få rekord for døgnnedbør for januar. Det er også mildt for årstida, slik at all nedbøren som faller, er ventet som regn også høyt til fjells, heter det på met.no.

Onsdag og torsdag kommer det høyst sannsynlig store snøskred på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. Tirsdag ble også Ytre Nordmøre omfattet av det oransje farevarselet.

Mye vind

Onsdag og torsdag kommer det mellom 100 og 200 millimeter nedbør på Vestlandet, hele 150 millimeter på ett døgn enkelte steder. Samtidig vil det følge med mye vind. Det er sendt ut gult farevarsel om vindkast onsdag morgen for kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er ventet vindkast på mellom 30 og 35 meter per sekund.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier til NRK at det blir dårlig vær på onsdag, men det blir enda dårligere på torsdag.

– Det blir utfordrende vær mange steder de neste dagene. Stormen vil treffe hardt over hele landet, sier han.

Nord i landet faller nedbøren som snø. I områdene over 300 meter ventes det 30–35 centimeter.

Stor skredfare

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred. Årsaken er mye nedbør kombinert med kraftig vind og mildvær. Forholdene omtales som «omfattende ustabile».

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder Odd-Arne Mikkelsen i snøskredvarslingen i NVE.

NVE forbereder seg ved å øke beredskapen og kan bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser.

Flomsikring i gang

Rådgivende Ingeniørers Forening advarer mot rask is- og snøsmelting som kan føre til flom i tettbygde strøk.

– Dersom vi får svært rask snøsmelting, kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk fordi de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, sier Bård Alsaker, leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Særlig veigrøfter og avløpssluk i tettbygde strøk er en del steder dekket av knallhard, tilfrosset snø etter snømåking så langt i vinter. Dermed er de naturlige flomveiene stengt, og vannet havner i veien i stedet.

– Vi anbefaler huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer, innløpsrister og lignende for å sikre at vannet får fri passasje, sier Alsaker.

