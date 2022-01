Terrorsiktede søstre fra Bærum fengslet i Syria

Flere kilder i de kurdiske selvstyremyndighetene opplyser til NRK at de to kvinnene er fengslet. Ingen av kildene ønsker å bli sitert med navn.

– De er fengslet, forteller en sentralt plassert person i selvstyremyndighetene til kanalen. Vedkommende ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen for fengslingen.

Kvinnene har holdt til i interneringsleiren Roj nordøst i Syria, nær grensen til Irak. Her er kvinner med tilknytning til IS og deres barn internert.

Også en person i leiradministrasjonen sier til NRK at kvinnene for tiden sitter fengslet.

Rundt 2.500 personer blir holdt i teltleiren, som er styrt av de kurdiske selvstyremyndighetene som har kontroll over området.

Søstrene har sittet inne i minst fire uker. Da NRK var i leiren Roj i starten av desember i fjor, var kvinnene arrestert. NRK var da i kontakt med kilder i området som fortalte dette.

Søstrene satt også fengslet slutten av forrige uke. Kvinnene har til sammen tre barn, som trolig også sitter i det samme fengselet.

De to søstrene er av Politiets sikkerhetstjeneste siktet for deltakelse i en terrororganisasjon. De reiste til Syria i 2013, da de var tenåringer. Der knyttet de seg til IS.