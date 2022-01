Stortingspolitikere vurderer lønnsfrys for seg selv

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Onsdag skal Stortingets presidentskap behandle spørsmålet om å øke godtgjørelsen til representantene. Dersom forslaget fra det såkalte godtgjøringsutvalget tas til følge, vil representantene passere millionen og få 1.032.838 kroner i året.

Presidentskapet skulle egentlig lande saken før jul, men saken var såpass kinkig at de bestemte seg for å utsette beslutningen. Ifølge VG var det Høyres, Sps og Frps medlemmer som ba om utsettelsen.

Arbeiderpartiet har nemlig foreslått fryse godtgjørelsen inntil videre.

– Vi foretar nå en opprydning for å gjenvinne tilliten til Stortinget. Det vil derfor etter Aps syn være umusikalsk å bevilge oss den lønnsveksten som ble foreslått, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Bakteppet er avsløringene før jul av misbruk og feil bruk av politikergodtgjørelser, blant annet pendlerboliger og etterlønn. Stortinget har satt ned et utvalg for å gå gjennom representantenes ordninger, og Gharahkhani mener Stortinget bør vente til det arbeidet er ferdig før de bestemmer seg for å øke lønna.

[ Omtales som en epidemi: Derfor låser unge seg inne på rommet (+) ]

– En del av bildet

Men dersom Stortinget bestemmer seg for å fryse godtgjørelsen, går det ikke bare ut over dem selv.

– Det er mange som har knyttet lønna si til stortingslønna. Det er en del av bildet, sier Nils T. Bjørke (Sp), fjerde visepresident på Stortinget, til NTB.

Mange ordførere og fylkesordførere har en lønn som er knyttet til stortingsrepresentantens lønn. Det betyr ikke nødvendigvis at de har samme lønn, men at de har en prosentandel av denne lønna. I Nesodden kommune skal for eksempel lønna til ordføreren være 95 prosent av stortingsrepresentantenes lønn. Formannskapets medlemmer får en godtgjørelse som utgjør 10 prosent av dette igjen.

Bjørke påpeker at dette også gjelder andre grupper, som en del konsulenter i påvirkerbransjen, og bekrefter at han har fått noen henvendelser om dette.

På spørsmål om han også har fått henvendelser fra ordførere – som Senterpartiet har mange av – svarer Bjørke:

– Ordførerne klarer seg nok. Det har ikke vært noe press om at lønna må opp.

Han vil ikke fortelle hva som er Senterpartiets syn på saken i forkant av møtet i presidentskapet.

Saken fortsetter under videoen

– Normalt å følge utvalget

Første visepresident Svein Harberg fra Høyre sier at hans parti ikke har konkludert ennå.

– I utgangspunktet er godtgjørelsesutvalget nedsatt for å gi oss råd på gitte premisser, som vi var enige om i fjor. Det normale må være å følge godtgjørelsesutvalget, sier han.

Heller ikke Frp vil gå ut med sitt ståsted.

– Frp vil vanligvis følge innstillingen fra godtgjøringsutvalget. Men situasjonen nå er spesiell, og det gjør at vi vurderer saken ekstra nøye og vil se hva de andre partiene gjør, sier tredje visepresident Morten Wold.

SV ønsker primært å sette ned godtgjørelsen, men kommer til å støtte Aps forslag om å fryse den, opplyser femte visepresident Ingrid Fiskaa.

Ordningen for å fastsette godtgjørelsen til stortingsrepresentantene ble endret så sent som i fjor. Da bestemte Stortinget at den generelle lønnsutviklingen i samfunnet skal gi en pekepinn når godtgjøringsutvalget, som ikke består av stortingspolitikere, foreslår nivået.

Godtgjørelsen har ligget på 987.997 kroner siden 1. mai 2019.

Dersom presidentskapet kommer fram til en innstilling onsdag, skal godtgjørelsen vedtas av Stortinget i plenum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen