Støre og oljefondssjefen snakket om Stoltenberg som sentralbanksjef

Støre har erklært at han vil være inhabil i vurderingen av Stoltenberg, men sier til TV 2 at han blant annet snakket om Stoltenbergs kandidatur med oljefondssjef Nicolai Tangen i en middag hjemme hos Knut Brundtland.

–Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om, skriver Støre til TV 2.

Brundtland holdt i januar i fjor også en annen middag der Tangen og Stoltenberg deltok, og stillingen som sentralbanksjef ble drøftet.

Ti dager etter at Støre tiltrådte som statsminister, tok Stoltenberg kontakt med ham.

– Stoltenberg informerte meg 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet, skriver Støre til TV 2.

I tillegg sier Støre at han har hatt samtaler med Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik og Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om saksbehandling og ansvarsfordeling hvis Stoltenberg skulle være en aktuell kandidat.

