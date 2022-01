Siv Jensen nytt styremedlem i PatientSky Norge

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Jensen kaller PatientSky en suksesshistorie som har bidratt til å forbedre kommunikasjonen mellom leger og pasienter.

– Pandemien har vist oss at det er avgjørende å ha gode digitale verktøy i norsk helsetjeneste. På mange områder har vi kommet langt, men det er fortsatt mange utfordringer som må løses knyttet til blant annet samhandling på tvers i sektoren. For å få gode og effektive verktøy er det viktig at kommunene velger å samarbeide med private aktører og ikke utvikler egne løsninger isolert og bare for seg selv, sier Jensen.