Regjeringen vil ha skog-boom: – Et industrielt eventyr!

Av Marius Helge Larsen

– Det er fullt mulig å vokse. Men en må gjøre det litt smart, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier til NTB.

Han viste fredag fram en gigantisk bjelke i limtre for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruks- og skogminister Sandra Borch (Sp).

Bjelken skal brukes som drager i den nye gymsalen til Korsvoll skole i Oslo.

– Det er jo rett ved der jeg vanligvis bor, sier statsministeren imponert

– Store krav

Både han og skogministeren ønsker å ta norsk skogindustri til et nytt nivå, og fikk råd med seg på veien av Moelven-sjefen.

Kristiansen tror man må samle kreftene litt i Norge for å kunne vise styrke.

– Man må evne å se litt over fylkesgrensene også for å få det til. Du kan ta Vestlandet og Østlandet. Det blir for lite å være kretsmester hvis en virkelig skal løfte seg ute i den store verden. Det er store krav som stilles der ute, sier han.

Og fortsetter:

– For i realiteten er skog-norge relativt beskjedent i volum i skog. Du trenger ikke reise lenger enn til Sverige, så er volumet ti ganger så stort.

Tror på mer vekst

Hos Moelven har de utviklet seg til et gigantisk trekonsern, fullspekket på moderne teknologi, og med fabrikker på begge sidene av svenskegrensa.

De store limtredragerne bearbeides i stor grad av maskiner.

– Hadde du gått kanskje tre år tilbake i tid, hadde du sett folk som hadde stått med snorer og vinkler og forskjellig sånn og målt ut og skåret. Nå går det over en stor maskin, sier han.

Og Kristiansen tror det er potensial for mer vekst.

– I 2013 hadde vi en omsetning på 8 milliarder kroner. Nå tror jeg vi hadde 14,8 milliarder kroner i fjor.

Flere tiltak

I Hurdalsplattformen slår regjeringen blant fast at de vil øke tilskuddet til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak.

I tillegg vil de sikre mer kapital til å utvikle skogindustrien, og gode industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innenfor bioøkonomi.

– Vi må gi treindustrien muligheten til støtte når de tar teknologiske skritt framover. Innovasjon Norge kan blant annet være en partner som bidrar til at vi også utvikler virksomhetene på en klok måte, sier statsministeren til NTB.

Han viser til at Moelven fikk utviklet masse ny teknologi da de fikk mulighet til å bygge Vikingskipet i Hamar til Lillehammer-OL.

– Jeg tenker at dette er et industrielt eventyr, så her må staten spille på lag med aktiv næringspolitikk og legge til rette for arbeidsplasser og industri i verdensklasse, sier Støre.

Borch er skog-fan

I regjeringsplattformen står det også at man skal bruke offentlige innkjøp, blant annet gjennom Statsbygg, for å styrke etterspørselen etter produkter basert på norsk skog.

– Vi er opptatt av at når vi skal bygge nytt regjeringskvartal, så skal vi ha et stort innslag av tre fra norsk byggeindustri, sier Støre.

Han hevder faktisk at landbruksminister Sandra Borch er like opptatt av skog som hun er av landbruk.

– Ja, det stemmer. Det første jeg gjorde som landbruk- og mat og skogminister, var å kjøre hogstmaskin, sier Borch til NTB.

God teknologi

Hun tror potensialet for å bygge mer i tre er enormt stort.

– Norge er jo frampå og veldig god på teknologi, så her har Norge et av fortrinnene våre som gjør at vi kan bygge opp ny industri.

– Dette er vinn-vinn, både for klima og for en grønn industri. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en strategi for den grønne industrien, hvor skogen skal ha en sentral rolle. Det er jeg som skogminister utrolig stolt av å få være med på, sier Borch.

Til sist minner statsministeren om at det er lange perspektiver i skogindustrien.

– Jeg var med for et halvt år siden å plante skog ved Glommen skog i nærheten av Gardermoen. Det var et hogstområde, hvor vi satte ned små spirer. Det gjorde veldig inntrykk på meg, for det er skog som kommer til å bli hogget ut antakeligvis etter at mine barnebarn har levd opp.

