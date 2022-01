Oslos helsebyråd vil ha lettelser i karantenekravene

Robert Steen (Ap) sier til NRK at trykket på helsetjenesten ikke lenger er så stort at det krever nasjonale regler.

– Det er en realitet at helsetjenesten har vært presset både på primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten hele tiden siden pandemien kom. De som har stått i første rekke, har gjort en fantastisk jobb og fortsetter å gjøre det. Men jeg har jo opplevd at presset på helsetjenesten i Oslo har vært større under pandemien enn det er akkurat nå, sier Steen.

Han mener behovet for nasjonale regler ikke lenger like presserende og vil tilbake til lokale regler.

– Det er ikke noe i dag som skulle tilsi at situasjonen i Kommune-Norge og i Oslo i så måte er såpass presset at det behovet er like sterkt i dag som det det var, sier Steen.

Søndag skrev Steen en kronikk i VG sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at fem uker med omikron har vist at varianten er mindre farlig enn delta, samt at vaksine beskytter godt mot alvorlig sykdom.

– Når de som kan bli skikkelig syke har fått tre doser, og alle andre har fått to, må vi spørre oss om karantenereglene er tilpasset situasjonen vi nå er i, skrev de.

(©NTB)