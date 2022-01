Næringsministeren møter partene i arbeidslivet

Møtet skal holdes tirsdag, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til Avisa Oslo.

Departementet vil ikke utdype hva temaet på møtet er, utover at de skal diskutere status og den pågående situasjonen.

LO, Virke, NHO, Kommunesektorens organisasjon, YS, SMB Norge, Rederiforbundet, Akademikerne, Spekter, Unio og Nito er invitert til det digitale møtet, opplyser departementet til NTB.

– Gjennom pandemien har næringsministeren jevnlig hatt møte med partene i arbeidslivet, sier kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok i helgen til orde for å oppheve skjenkestoppen for landets serveringssteder. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier mandag til NRK at han ønsker å lette på tiltakene denne uken.

