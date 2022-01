Kinobransjen: Dagens antallsbegrensninger er uholdbar

Slik reglene er i dag er det satt en begrensning på 50 publikummere per kinosal. Dette er uholdbart for Kino-Norge, mener bransjeorganisasjonen, som nå har sendt brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

De påpeker at det så langt ikke er dokumentert smitte på norske kinoer, og frykter konsekvensene for Kino-Norge.

– Blir begrensingen på 50 publikummere uansett salstørrelse stående, kan kinoene like gjerne lukke igjen. Dette er en uholdbar situasjon, sier administrerende direktør Guttorm Petterson.

Han mener at inntil 200 i annethvert sete burde gjeninnføres snarest.

Petterson sier videre at det med dagens regelverk er stor sannsynlighet for at flere populære filmtitler vil utsette sine premierer.

– Dårlig kinotilbud og mangelfullt innhold gir elendig billettsalg, sier Petterson.

