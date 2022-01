Flere barn og ungdommer kontaktet Røde Kors i jula

Røde Kors opplevde en økning i henvendelser på nær 20 prosent i jula sammenlignet med tidligere år.

– Veldig mange snakker om spiseforstyrrelser og kroppsbilde eller kroppspress. Vi har hatt mange samtaler som dreier seg om utfordringer med mat, og spesielt de utfordringene som jula gir, sier leder Nelli Kongshaug for Kors på halsen.

Dette er Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge under 18 år. Spiseforstyrrelser er et tema som har økt i antall henvendelser i 2021, mens psykisk helse og selvmord er temaene flest tar opp. Nye koronatiltak er blant det som skaper uro.

– Tiltak gjør noen bekymret for at de blir isolert og sittende alene. Enkelte er også bekymret for skolegangen og hjemmeskolesituasjonen. De fleste ønsker å være på skolen og sammen med venner, sier Kongshaug.

Enkelte synes at pandemien har ført med seg noe positivt, blant annet mer ro i hverdagen med foreldre som er mer til stede, og færre aktiviteter de må delta på, ifølge Kongshaug.

Pandemien preger også hva slags temaer barn og unge tar opp med de frivillige.

– Vi har sett at enkelte temaer har gått ned under pandemien, som for eksempel forelskelse. Dette ser ut til å ta seg opp igjen. For de fleste unge har hverdagen normalisert seg, og relasjoner til jevnaldrende er et tema flere snakker om nå.