FHI mener «deltakron» kan være en laboratoriefeil og ikke en ny variant

– Foreløpig anser vi den såkalte nye varianten «deltakron» for å være en laboratoriefeil og ikke en ny variant. Dersom WHO bekrefter at det er en ny variant, skal vi se nærmere på den, skriver overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til Dagbladet.

Forskere på Kypros mener å ha oppdaget en ny koronavirusvariant. Den angivelige varianten omtales som en kombinasjon av delta og omikron og har derfor fått navnet «deltakron» i mediene.

Bakgrunnsrusk

FHI avventer mer informasjon for å få et bedre grunnlag til å vurdere de kypriotiske funnene.

– Foreløpig ser det kanskje ut som at det kan være noen problemer med de resultatene som er generert. Når man gjør en slik sekvensering og ser på virusene i detalj, så skal det lite til for at det kan dukke opp noe «bakgrunnsrusk» i gensekvensene som kan indikere at viruset er noe annet enn det det er, sier seksjonsleder Karoline Bragstad ved Seksjon for influensa og annen luftsmitte i FHI.

Flere sår tvil om «varianten»

FHIs vurdering er i tråd med vurderingen til flere internasjonale forskere, skriver VG.

– Deltakron er ikke ekte og skyldes sannsynligvis laboratoriekontaminering av sekvensfragmenter med omikron i en deltaprøve, skriver Krutika Kupalli på Twitter.

Hun er ekspert på smittsomme sykdommer og medlem av WHOs covid-gruppe.

Kupalli får støtte fra virolog Tom Peacock ved Imperial Department of Infectious Disease på Imperial College i London. Han har fulgt med på «deltakron» siden desember og mener det dreier seg om enten kontaminering eller dobbel infeksjon.

