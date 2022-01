Arbeidstilsynet trekker bot til Statsbygg

De to punktene var knyttet til kartlegging og risikovurdering og mangelfull plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Bakgrunnen er byggingen av NTNU og Studentsamskipnadens nye bygg i Trondheim, som er forsinket med rundt et halvt år grunnet store mengder forurenset masse på byggeplassen.

Arbeidstilsynet har snudd etter å ha mottatt dokumentasjon på at Statsbygg leide inn et firma som sørget for at det ble gjennomført en risikovurdering, skriver Adressa.

De konkluderer dermed med at de på bakgrunn av en helhetlig vurdering har «funnet at det ikke lenger foreligger brudd i saken som oppfyller vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr».

Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen sier til Byggeindustrien at de er lettet over Arbeidstilsynets avgjørelse.

– Vi er glade for at tilsynet har en ordning der vi får anledning til å kommentere et slikt vedtak, men det hadde vært en fordel for oss om vi kunne fått gitt informasjonen før Arbeidstilsynet gikk ut og forkynte boten, sier Nikolaisen.