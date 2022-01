Amerikansk atomdrevet ubåt til Tromsø

Ubåten blir eskortert inn til havn av Kystvakten og Kystjegerkommandoen, samt sivile slepebåter, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Dette er andre gang at en reaktordrevet ubåt legger til kai på Grøtsund industrihavn i Tromsø. I mai i fjor ankom USS New Mexico havnen.

Formålet med anløpet er et «logistikk-stopp». Det betyr i hovedsak at ubåten anløper for å få nye forsyninger om bord.

Forsvaret opplyser at sikkerheten under oppholdet tas på høyeste alvor. Det er derfor etablert flere parallelle måle- og overvåkingssystemer som skal avdekke mulig radioaktiv stråling.

Det vil også tas grunnprøver før, under og etter anløpet for å avdekke eventuelle radioaktive lekkasjer.

