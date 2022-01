SV vil at statlig kraftgigant skal kjøpe strømmen for deg

SVs Lars Haltbrekken forklarer overfor VG at partiet foreslår å opprette et statlig strømselskap som kjøper inn kraft fra produsentene på lange kontrakter og selger videre til norske forbrukere og næringsliv.

Målet er at nordmenn skal få dekket basisbehovet sitt for strøm for en rimelig penge.

– Hvordan det nye selskapet skal organiseres skal vi se på fremover, men rammen er at du skal inngå en avtale med dette statlige selskapet, om å kjøp av strøm for din bolig for et, to, ti, tjue år fram i tid, alt etter ditt behov, til en avtalt fast pris.

I tillegg til et statlig strømselskap ser SV nå på alle deler av strømmarkedet, opplyser Haltbrekken. Han sier at de konkrete forslagene skal utformes i vinter og fremmes til våren. Strømselskap-forslaget skal fremmes i forbindelse med behandlingen av energimeldingen.