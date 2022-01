Raymond Johansen spør om omikronsmitten bør opp

Fem uker med omikron har vist oss at varianten er mindre farlig enn delta, samt at vaksine beskytter godt mot alvorlig sykdom, skriver Johansen og helsebyråd Robert Steen (Ap) i en kronikk i VG. I tillegg har snart alle i risikogruppene fått tilbud om tredje vaksinedose.

Basert på disse erfaringene, kan det hende at det er på tide å tenke nytt om koronahåndteringen, er budskapet.

– Vi må spørre oss om det på lang sikt er like bra å få smittetallene noe opp som å få dem ned, skriver Johansen og Steen.

Argumentet er at det kan være å foretrekke høyere smittetall i en periode der immuniteten er høy etter vaksinene. Tiden er kommet til at vi må lære oss å leve med omikron, mener de to.

Karanteneregler

Johansen og Steen stiller spørsmål ved om noen av smittevernreglene er laget for en annen tid. Spesielt viser de til karantenereglene, som nå er årsaken til at det er høyt fravær i viktige samfunnstjenester lokalt.

– Når de som kan bli skikkelig syke har fått tre doser, og alle andre har fått to, må vi spørre oss om karantenereglene er tilpasset situasjonen vi nå er i, skriver de, og tilføyer:

– Hvis vi må innføre svært strenge tiltak for å unngå at karantene-fraværet blir farlig høyt, må vi spørre oss om karantenereglene gjør større skade enn sykdommen.

[ Høyre ut mot regjeringens kommunikasjon: – Rett og slett ikke holdbar ]

Jenker på vaksinemål

De mener også det er grunn til å stille spørsmål ved hva målet skal være for tredje dose. I fjor høst ble det satt som mål at 90 prosent skulle være fullvaksinert før gjenåpning, men det vil være uklokt å sette samme mål for tredje dose, mener byrådslederen.

– Sjansen for at en frisk person i 20-årene med to doser i kroppen skal bli alvorlig syk av korona, er forsvinnende liten. Vi kan ikke forvente like høy oppslutning om den tredje dosen i de yngre aldersgruppene som for andre dose, skriver Johansen og Steen.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her