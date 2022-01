SV vil sørge for gjennomslag for økt strømstøtte

– SV foreslo å øke strømstøtten ytterligere allerede i forhandlingene før jul. Regjeringen burde hørt på oss da, men det er bra at de gjør det nå. Økningen til 80 prosent er en solid økning, som SV vil sørge for å få vedtatt i Stortinget, sier Lysbakken.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet lørdag at de vil foreslå for Stortinget å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent.

Regjeringspartiene har ikke flertall på Stortinget og trenger at representanter stemmer for forslaget for å få flertall. Med representantene fra SV vil forslaget bli vedtatt.

– Vi vil se nøye på beregningene regjeringen kommer med, og vurdere om det bør gjøres mer for folk med dårlig råd, sier Lysbakken.