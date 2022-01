Rødt om økt strømstøtte: Ikke nok

– Rødt foreslo å øke den til 90 prosent allerede i desember. Dessuten er terskelen på 70 øre kWt fortsatt unormal høy, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt.

Regjeringspartiene Ap og Sp vil neste uke fremme et forslag for Stortinget om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime. SV har allerede sagt at de kommer til å sørge for gjennomslag for økningen i Stortinget.

– Endelig begynner regjeringen å forstå alvoret av strømkrisen! Det er bra at den statlige andelen øker, men det er fortsatt ikke nok, slår Marhaug fast.