Mye snø skaper trafikkproblemer på Østlandet

Blant annet har en bil kjørt av veien utenfor Sætre i Asker kommune, skriver Oslo politidistrikt.

De to som satt i bilen, ble sendt til legevakt med lettere skader etter ulykken natt til lørdag.

Flere steder har lastebiler blitt stående fast, og på E6 utenfor Oslo sentrum ble en sjåfør anmeldt fordi vogntoget verken hadde vinterdekk eller kjettinger. I tillegg lakk det bremsevæske fra lastebilen.

– Tilpass farten og avstand til bilen foran, kjør etter forholdene, sørg for at du har gode dekk, og er man ikke komfortabel med å kjøre på vinterføre, kan man kanskje vente med å kjøre, sier trafikkoperatør Tilia K. Mathré ved Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Blant de mer uvanlige trafikale problemene som har oppstått på Østlandet natt til lørdag, er en større vannlekkasje i Majorstukrysset i Oslo. I det kalde været frøs vannet i veibanen til is etter kort tid, i tillegg til at flere kjellere er blitt oversvømt. Statens vegvesen skriver at det ventes at veien vil være stengt til lørdag kveld.

