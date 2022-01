Guldvog: Fortsatt nødvendig med en del tiltak

– Vi går nå inn i en fase hvor vi etter hvert må lette på tiltakene og få en normal situasjon. Vi tror det fremdeles er nødvendig med en del tiltak, for vi står overfor en kraftig bølge de nærmeste ukene, sier han til TV 2.

Helsedirektøren forteller at rammeverket direktoratet forholder seg til når de gir råd, er at det skal være god nok kontroll på situasjonen slik at helsetjenesten ikke må bli overbelastet. Likevel er han ikke i tvil om at vi stadig er nærmere slutten på pandemien.

– Det er mange gledelige tegn i tiden som kommer, samtidig som vi kan få en stor bølge av omikron som gjør at det vil være tøft i et par måneder fremover, sier han.

