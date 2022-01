Frp-politiker nominerer iransk hijabmotstander til Nobels fredspris

Iransk-amerikanske Alinejad har blant annet oppfordret kvinner i Iran til å fjerne hijabene sine, og jobber for amerikanske Voice of America. På grunn av sin aktivisme bor hun nå i eksil i New York, der hun var gjenstand for et kidnappingskomplott som ble avslørt av amerikanske myndigheter i juli 2021.

– Jeg mener denne nominasjonen er i tråd med Alfred Nobels testamente da en helt grunnleggende faktor for fred og forsoning er respekten for mennesker og at mennesker er frie. Her har vi en verdig fredsprisvinnerkandidat da hun på en uredd måte tar denne kampen. Over tid vil også respekt for mennesker og deres frie valg bidra til mer fred i verden, skriver Wiborg i en epost til NTB.

I tillegg har stortingsrepresentanten igjen nominert Nato til fredsprisen, noe han har gjort i flere år på rad.

Fristen for å nominerer kandidater til Nobels fredspris er 31. januar.

