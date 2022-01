Nordisk kosthold på 10.-plass: Sunt og godt, men tar for mye tid

Av Mette Estep

«Den nordiske dietten» beskriver ifølge U. S. News kostholdet som anbefales i de nordiske lands nasjonale kostråd samt de siste års revolusjonerende utvikling for skandinavisk kosthold.

På nettstedets årlige ranking for 40 ulike kosthold og dietter faller nordisk kosthold fra niende til tiende plass, med en totalscore på 3,5 av 5.

– Det nordiske kostholdet krever en livsstil som åpner for at man vender tilbake til avslappede måltider med venner og familie, med vekt på sesongbaserte, lokalt produserte råvarer, kombinert med miljøbevissthet, forklarer ekspertpanelet bak vurderingen.

Luksus og komplisert

Det som trekker ned på amerikanernes vurdering, er at de anser nordiske prinsipper om å lage mat fra bunn, med minst mulig tilsetningsstoffer og sprøytemidler, sanking fra naturen og kortreist i miljøvennlig emballasje, for å være upraktisk og tidkrevende.

– Dens vekt på lokal og økologisk mat gjør dietten til en «luksusdiett,» ifølge en ekspert, som legger til at den «bare er enkel å følge for noen som ikke bare har tid og penger, men en interesse eller til og med en lidenskap for matlaging.»

Nordisk kosthold havner dessuten helt nede på 32. plass på lista over anbefalte dietter for dem som vil fort ned i vekt.

Men om man ikke blir tynn på et blunk, er den iallfall udiskutabelt sunn, smakfull og bra for miljøet. På underrankingene for «beste plantebaserte diett» og «best diett for sunt kosthold» havner nordisk kosthold på henholdsvis 4. og 5. plass.

Best i klassen

Middelhavskosthold holder stand på toppen av lista over beste diett i 2022 også, med total poengsum på 4,2 av 5. I likhet med nordisk diett er den basert på et høyt inntak av vegetabilske, friske råvarer, men vinner på å være rik på sunne fettkilder, som olivenolje og nøtter, og at den er fattig på rødt kjøtt og mettet fett fra meieriprodukter.

Middelhavskostens lave innhold av sukker og andre raske karbohydrater kombinert med sunt fett gjør at den rangeres som best for å forebygge hjerte- og karsykdommer, og for personer med diabetes eller dem som ønsker varig vekttap. Flere av ekspertene påpeker imidlertid at heller ikke denne dietten er designet for å rase ned i vekt: 25. plass på den lista.

Fettdietter på topp og bunn

Fett- og proteinrike lavkarbodietter er ifølge ekspertene veien å gå om man skal kvitte seg med ekstra kilo i en fei, men spesielt sunt eller enkelt er det ikke.

Øverst på lista over beste diett for å gå fort ned i vekt, ligger Atkins-dietten, men den havner nede på 34. plass på den generelle lista.

– Atkins kan være en kjapp løsning for folk som trenger å gå ned i vekt raskt, erkjenner panelet, men i likhet med andre høyfettdietter, som paleo og ketogent, kommer Atkins-dietten til kort ernæringsmessig. Det blir for mye mettet fett, og for lite karbohydrater, særlig for lite fullkorn, frukt og grønt.