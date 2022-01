Landbruksministeren sier nei til nye tilleggsforhandlinger med bøndene

Bondeorganisasjonene og staten ble i høst ble enige om en kompensasjon til bøndene på 754 millioner kroner på grunn av prisøkning på kunstgjødsel og andre varer.

I ettertid har utgiftene på strøm, gjødsel og andre innsatsfaktorer fortsatt å stige. Derfor ba bøndene denne uken om nye tilleggsforhandlinger snarest mulig, men svaret fra landbruksministeren er negativt, skriver Nationen.

Borch viser til at det allerede er gjennomført tilleggsforhandlinger, og at det da ble slått fast at de skal komme tilbake til økte utgiftene i jordbruksoppgjøret til våren.

I et brev til statsråden skriver bøndene at de ikke er bekjent med antallsbegrensninger på tilleggsforhandlinger.

– Vi viser til at estimert kostnadsvekst mellom at tallgrunnlag ble utarbeidet i høst og fram til nå kan være minst like stor som mellom ordinære forhandlinger våren 2021 og fram til i fjor høst. Det er med andre ord skapt presedens for beløpsstørrelsen som gir forhandlingsrett, skriver bøndene.