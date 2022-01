Helsedirektoratet vurderer ulike skjenkeregler for barer og restauranter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at det har vist seg vanskelig å skille spisesteder fra skjenkesteder i reglementet.

– Men dette er også noe vi ser på og som regjeringen vil ta stilling til når man skal se helhetlig på smitteverntiltakene, sier han.

Siden 14. desember har skjenkestopp rammet både barer, restauranter og diskoteker i Norge. I fjor vinter var det et krav om at skjenking skulle knyttes til matservering, noe som førte til at enkelte barer begynte med toastservering og tomatsuppe.

Ifølge NRK er spørsmålet som vurderes nå, om det er mulig å stille strengere krav i forskriften.