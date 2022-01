Bør du takke ja til tredje dose? Å ikke ta den vil være toppen av sløseri, mener Norsk Folkehjelp

– I dag er det sånn at de landene med dårligst helsevesen er de som får vaksiner sist, og de landene som er dårligst rusta til å håndtere en pandemi er de som må leve med den lengst. Det er å snu ting opp ned.

Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, til Dagsavisen. Hun mener det er en grotesk urettferdighet i hvordan vaksinene er blitt fordelt globalt.

Norsk Folkehjelp synes Norge burde venta med å kjøpe inn så mange oppfriskningsdoser.

– Det er viktigere at flere får første dose enn at vi får den tredje raskt, sier Westhrin.

Toppen av sløseri

Men nå som Norge har kjøpt inn alle disse oppfriskningsdosene og fordelt de ut til kommunene, mener de at alle som får tilbud bør takke ja.

– Ingen tjener på vaksiner som ikke blir brukt og står ubenytta, det er bare dumt. Vi kan ikke sende videre de vi har mottatt heller, sier Westhrin.

Hun understreker at det at de oppfordrer alle til å ta den tredje dosen så fort som mulig, ikke endrer den grunnleggende urettferdigheten.

– Vaksiner er et knapphetsgode. Det produseres for få doser i verden, og Norge må nå framover i mye sterkere grad enn tidligere ha en tydelig stemme for at vaksiner må gå til de fattige landene. Alle rike land må trekke seg tilbake fra køen, og det må produseres flere vaksiner, men det skal ikke blandes med diskusjonen om man bør ta vaksinen eller ikke. Å ikke ta den ville vært toppen av sløseri, sier hun.

Påvirker Jenny Huse synes det er urettferdig at Norge ligger så langt foran i vaksineringstempoet. (privat)

Urettferdig

Påvirker Jenny Huse (20) delte tirsdag kveld på sin Instagram at hun synes det er urettferdig at Norge vaksinerer folk med tredje dose, mens andre land har svært lav vaksinasjonsdekning. Huse har 78.000 følgere på Instagram. Huse forteller at hun fikk positiv respons på innlegget, de aller fleste var enig med henne i urettferdigheten i vaksinefordelingen, med unntak av noen som ikke har tatt vaksinen i det hele tatt.

– Pandemien er et verdensdekkende problem. Det er ikke bare vi i Norge som må vaksineres for at dette skal gå over. Mutasjoner skjer jo i land der det ikke er stor nok kapasitet i helsetjenestene. Dette kommer aldri til å ta slutt før vi hjelper andre deler av verden med vaksinering slik at smitten kan kontrolleres og det ikke dukker opp nye varianter av viruset, sier Huse til Dagsavisen.

Hun sier hun skjønner at nordmenn over 45 år kan trenge en oppfriskningsdose, men stiller spørsmålet om unge som ikke er i noen risikogruppe, har god helse og sannsynligvis ikke vil bli spesielt syke av viruset, trenger en tredje dose.

– De dosene kunne vi heller gitt til land som henger langt bak i vaksineringen, som for eksempel Tanzania, hvor kun 3,5 prosent av befolkningen er fullvaksinert, sier Huse.

Hun fikk selv et nytt stikk i armen dagen før vi snakker sammen, og er dermed vaksinert med tre doser.

– Jeg takket ja fordi jeg opplever at det er en del av dugnaden vi fortsatt driver med. Det hjelper ikke Afrika at jeg takker nei når jeg først får tilbudet, men jeg synes vi bør snakke mer om hvordan vi kan hjelpe flere land å få satt vaksiner, istedenfor hvordan vi kan få vaksinert flest mulig med en tredje dose, sier hun.

Solidarisk å si ja

– Regjeringens hovedprioritet er å sikre vaksiner til egen befolkning. Det gjelder også oppfriskningsdose når det er behov for det.

Det skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt, i en e-post til Dagsavisen. Norge har avtaler som sikrer tilstrekkelig tilgang på vaksiner til alle som trenger det. Bjørkholt understreker at vaksinasjon i stor grad er veien ut av pandemien.

– Ifølge FHI avtar effekten av vaksinasjon etter en stund, og FHI anbefaler derfor ny dose 20 uker etter andre dose. Oppfriskningsdose gir bedre beskyttelse mot sykdom og mot å bli smittet og reduserer dermed også sjansen for å smitte videre, skriver han.

Den smittsomme omikronvarianten gjør det viktig å vaksinere seg for å unngå at mange blir syke samtidig. Dersom mange følger vaksineanbefalingene, trenger vi færre smitteverntiltak, konstaterer Bjørkholt.

– Derfor er det solidarisk å si ja til en oppfriskningsdose.

Han legger likevel til at de er bekymret over de lave vaksinasjonstallene i flere lav- og mellominntektsland, og at regjeringen jobber for global tilgang til vaksiner gjennom Covax-samarbeidet og ved vaksinedonasjoner.

– Så langt har Norge donert mer enn 6 millioner vaksinedoser og vi legger opp til flere donasjoner fremover.

