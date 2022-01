Tre menn dømt for voldtektsforsøk i Oslo

Alle de fire var tiltalt for voldtekt eller medvirkning til voldtekt under en fest i en leilighet på Torshov i Oslo i juli 2020.

Under undersøkelsen av den hovedtiltalte mannen i 20-årene ble den fornærmedes DNA blant annet funnet på penisen hans. De to meddommerne ville imidlertid ikke utelukke at dette kunne stamme fra at fornærmede hadde spyttet på tiltalte, slik sistnevnte forklarte i retten. De mente samtidig at mannen hadde en såpass høy promille at det var tvilsomt om han i det hele tatt var i stand til å fullbyrde en voldtekt. Dermed ble mannen kun dømt for voldtektsforsøk. Fengselsstraffen ble satt til tre år.

En mann i 30-årene ble dømt til tre års fengsel for medvirkning fordi han er funnet skyldig i å ha holdt kvinnen fast og slått henne mens voldtektsforsøket pågikk. Han filmet også deler av overgrepet.

Den tiltalte mannen i 40-årene ble dømt til to år og åtte måneders fengsel for psykisk medvirkning. Ifølge dommen skal han blant annet ha sagt «ta av henne trusen» under overgrepet.

En fjerde mann i 40-årene ble frikjent i tråd med aktors påstand. Han var til stede i leiligheten, men sa ifølge dommen blant annet «sverger dette skal ikke skje i boligen» under voldtektsforsøket.

I tillegg til fengselsstraffene ble de tre mennene som ble funnet skyldige, dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen