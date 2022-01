Tidligere skuespiller slipper forvaring etter å ha mishandlet mann

Det var i leiligheten til den tidligere skuespilleren i 20-årene i Oslo at han i august 2018 mishandlet den andre mannen, skriver TV 2. En kamerat av den tiltalte filmet fire videosnutter der mannen slår fornærmede i ansiktet med knyttet hånd og sparker fornærmede i ansiktet mens han ligger på gulvet.

I Oslo tingrett i høsten 2020 ble mannen dømt for forsøk på grov kroppsskade. Fordi 27-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere, også for vold, ble han i tingretten idømt seks års forvaring.

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett som kom i desember, og som NTB også har lest, endret aktor under rettssaken tiltalebeslutningen slik at den gjaldt forsøk på kroppsskade, som normalt gir en lavere straff enn grov kroppsskade. Mannen i 20-årene erkjente straffskyld for forsøk på kroppsskade.

Ifølge dommen fikk ikke fornærmede alvorlige skader av volden.

Lagmannsretten kom derfor fram til at mannen skal dømmes til fem måneders fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, er fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at det ikke var grunnlag for å dømme min klient til forvaring og mener det var korrekt av påtalemyndigheten å nedjustere forholdet til forsøk på kroppsskade og ikke legge ned påstand om forvaring, sier Bonde til TV 2.