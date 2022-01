Studie: Renholdsarbeidere, kokker og frisører mer utsatt for kronisk bihulebetennelse

– Vi ser en sammenheng med livsstil og jobb som kan øke risikoen for kronisk bihulebetennelse, sier prosjektleder for studien og overlege Anne Kristin Møller Fell ved Sykehuset Telemark til NRK.

Fell opplyser at hårprodukter, stekeos, rengjøringsmidler, trestøv eller superlim ga økt risiko for kronisk bihulebetennelse. Hun påpeker at det er mulig å forebygge skader om man reduserer bruken av farlige stoffer, endrer arbeidsmåte eller bruker verneutstyr.

Funnene baserer seg på data fra 8000 deltakere over fem år, og studien er gjort i samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukehus i Göteborg.

For å kalle noe kronisk bihulebetennelse må man ha hatt plagene i minst 12 uker i snitt per år.

I Telemark oppgir en av ti at de har kronisk bihulebetennelse. Sammenlignet med den øvrige befolkningen i Norge, er det flere i Telemark som har kronisk bihulebetennelse, ifølge Fell. Hva som er årsaken til det, kan ikke forskerne svare på.