Solberg med stikk til regjeringen om mangel på åpenhet

Stortinget debatterte torsdag flere forslag om at skjenkestoppen må oppheves, eller at regjeringen i det minste bør gjøre en ny vurdering fortløpende.

Høyre har gjort det klart at partiet ikke vil stemme for forslagene fordi dette er regjeringens plikt og ansvar å håndtere.

Men Solberg hadde likevel en klar anbefaling til regjeringen da hun entret talerstolen torsdag.

I januar i fjor begynte den daværende regjeringen å offentliggjøre grunnlaget for alle typer inngripende smitteverntiltak på regjeringens nettside, opplyste hun.

– Det synes å ha glippet for regjeringen, sa Solberg.

Hun viste til at det ikke har vært oppdatering eller nye offentliggjøringer på nettsiden siden slutten av april i fjor.

– Det betyr at de smitteverntiltakene som er gjort, ikke er begrunnet på samme måte. Jeg vil anbefale regjeringen å gå tilbake til den praksisen, sa Solberg.

Krever hyppigere vurderinger

Fremskrittspartiet og MDG har lagt fram forslag om å oppheve skjenkestoppen, men får ikke stortingsflertallet med seg på et slikt vedtak torsdag.

SV og Venstre har lagt fram forslag som går på at regjeringen fortløpende må vurdere om tiltak er forholdsmessige. De to partiene mener også det er avgjørende at det blir mer åpenhet rundt beslutningene som tas. Det er viktig både for Stortingets rolle og for at folk skal kunne følge med på hva som ligger til grunn for innstrammingene.

– Inngripende tiltak skal vurderes fortløpende, ikke månedlig. Det må begrunnes at det er forholdsmessighet mellom tiltak og effekt, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Kjerkol snur ikke

Saken har en prinsipiell side, men handler også om faktisk avklaring av om smitteverntiltak treffer, supplerte Venstres Sveinung Rotevatn. Selv om det er regjeringens plikt og ansvar å håndtere situasjonen, kan man stille spørsmål ved om tiltakene er forholdsmessige.

– Jeg oppfordrer regjeringen til ikke å la det gå prestisje i saken når de skal legge fram en ny vurdering 14. januar, sa han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet imidlertid ingen snarlig oppheving av skjenkestoppen torsdag.

– Dersom den nasjonale skjenkestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI mener er viktig – oppheves, må andre tiltak innføres for å beholde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sa hun.

