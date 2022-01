SMB-sjefen vil ta skjenkestoppen til retten

SMB Norge, som organiserer små og mellomstore bedrifter, ba før jul regjeringen om å offentliggjøre begrunnelsen for den nasjonale skjenkestoppen og truet med massesøksmål.

De satte en frist på 14 dager, som er i ferd med å gå ut, men har ennå ikke fått svar.

Men SMB-sjef Jørund Rytman anbefaler allerede nå styret i organisasjonen å gå videre med massesøksmålet.

Han sier at regjeringen ennå ikke har svart dem, men at signalene de har fått så langt fra regjeringen i debatter og gjennom mediene, ikke er tilfredsstillende.

– De mener at alt er tilgjengelig offentlig på nettsiden til FHI og Helsedirektoratet, og det ser ikke ut til at vi får noen andre svar enn det. Hvis det er scenarioet, så har jeg sagt til styreleder at min anbefaling er at vi iverksetter søksmålet, og at det bør styrebehandles, sier Rytman til NTB.

Styreleder Karl-Anders Grønland har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i SMB Norge som trolig vil finne sted i begynnelsen av neste uke. Han vil ikke forskuttere styrebehandlingen og understreker at han ikke er noen «diktator».

– Men i det at det er kalt inn til ekstraordinært styremøte, ligger det vel en forventning om at jeg mener at det er en stor sjanse for at det kan bli et søksmål, sier han.

Torsdag var SMB Norge i møter med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), og senere på dagen var de på plass i Stortinget for å følge debatten om skjenkestoppen.

Rytman betegner samtalen med finansministeren som «konstruktiv», men er tydelig på at mange bedrifter sliter når de må lukke dørene blant annet på grunn av skjenkeforbud.

– Jeg håper de kan komme næringen i møte med bedre kompensasjonsordninger og en reell erstatning for det yrkes- og næringsforbudet som i praksis har blitt innført.

– For mange er det allerede spikeren i kista. Det er flere som allerede har meldt oppbud. Det er ekstremt trist. Jeg får daglig telefoner fra bedriftsledere som er på gråten for både å se livsverket sitt gå til grunne og ikke minst alle ansatte som er berørt.

