NHO vil ha private bedrifter på banen for å sette koronavaksiner

– Vi er en aktør som også bør være med på dette arbeidet. Vi er vaksinatører og vi har kompetansen. Nå som det er pandemi bør dette være en del av vårt samfunnsoppdrag, sier bedriftssykepleier i Avonova Christin Gulaker til Dagsavisen.

Vanligvis er Avonova Norges største leverandør innen bedriftshelsetjenester, men i disse dager bruker de mye tid og krefter for å sørge for at folk får vaksinedosene de skal ha. Både hos sykehuset Østfold og i Rakkestad kommune hjelper helsepersonell fra Avonova som setter vaksinene til ansatte og innbyggere.

– Det er rett og slett for å få opp antallet vaksinerte. Vi har kompetansen og ressurser til å bistå hele prosessen, sier Gulaker.

Samfunnshjulene

For å få fortgang på vaksineringen kan norske kommuner nå be blant annet forsvaret og apotekene om hjelp for å få satt nok vaksinedoser. Likevel nådde ikke vi ikke målene til FHI og regjeringen om at 700.000 skulle få 3. vaksinedose i løpet av 2021 to siste uker. Kun 300.000 boosterdoser ble satt disse ukene.

– Vi er en stor, privat aktør med landsdekkende bedriftshelsetjeneste. Her i Østfold finnes vi både i Fredrikstad, Askim, Halden, Sarpsborg og Moss. Vi har derfor stor kapasitet til å bistå med denne typen oppdrag. Den samme muligheten har andre bedriftshelsetjenester. Man trenger sykepleiere og helsepersonell med kompetanse for å få jobben gjort, sier Gulaker.

Nå mener NHO at kommunene må se til de private bedriftene for å få fortgang i vaksineringen.

– Vi er opptatt av god kapasitet både for vaksinering og testing for å holde samfunnshjulene i gang, dempe smittetrykket, få ned sykefraværet, gi en mindre belastning på helsevesenet og raskest mulig komme tilbake til normalen. Da tenker jeg at vi må hjelpe hverandre. I den situasjonen vi er i nå har godt samarbeid mellom private og offentlige veldig stor verdi, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. (Terje Bendiksby/NTB)

Før jul var NHO i et møte med arbeids- og sosialdepartementet om hvordan bedriftene kan bistå i vaksineringen. I forbindelse med møtet sendte NHO en liste inn til Helsedirektoratet med 24 bedrifter landet rundt som er klare til å bistå i vaksineringen. Og en håndfull bedrifter som på annet vis mener de kan bidra med pandemihåndteringen.

– På lista er det både små og store bedrifter. Nå er det viktig for oss å si til våre medlemsbedrifter, enten de er store eller små, at om de har ledig kapasitet så meld det inn. Vi kan hjelpe hverandre i en kritisk situasjon, sier Melsom.

– Ta tak

Svaret fra regjeringen var positivt. I et brev datert lille julaften svarer arbeids- og sosialminister Hadia Tajik og helseminister Ingvild Kjerol at de vil at bedrifter med vaksineringskapasitet melder direkte fra om dette til kommunene eller statsforvalterne.

– Vi er fornøyde med at regjeringen ser verdien av et slikt konstruktivt samarbeid, og jeg vil oppfordre kommunene og statsforvalterne nå til å ta tak i det, sier Melsom.

Per 5. januar er 1.645.679 personer vaksinert med tredje dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk. 4.285.814 personer har fått første dose og 3.924.518 har fått andre.

30,5 prosent av befolkningen over 18 år har dermed fått tredje dose, mens henholdsvis 79,5 og 72,8 prosent av befolkningen har fått dose en og to. Det skal gå 20 uker fra dose 2. til dose 3.

