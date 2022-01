Kjerkol kan ikke love store lettelser på tiltakene

– Det kommer endringer. Men store lettelser med dagens smittenivå, tror jeg ikke jeg kan love. Vi gjør en helhetlig vurdering. I dag har vi nasjonal smitterekord, sier Kjerkol til Aftenposten.

Kjerkol forsvarer samtidig karantenereglene for lærere, men sier hun har forståelse for frustrasjonen.

Kjerkol sier hun kjenner på det massive presset om å oppheve skjenkestoppen - men gir ikke bransjen noe umiddelbart håp om at det vil bli lettelser 14. januar, når tiltakene skal vurderes.

Spesielt på spørsmålet om å tillate skjenking fram til klokken 22 som en mulig vei å gå, er hun krystallklar på at erfaringene fra forrige gang man prøvde det ikke var gode.

- Det er bakgrunnen for at vi fulgte det klare faglige rådet om skjenkestopp. Det er forskningsmessig dokumentert at alkohol påvirker adferd. Det er vanskelig å opprettholde meteren, sier hun.

Overfor VG utdyper hun at det var et feilgrep da Ap - sammen med resten av opposisjonspartiene - for ett år siden valgte å overkjøre regjeringen og oppheve skjenkestoppen, ved å kreve at kommuner med lavt smittetrykk skulle kunne servere alkohol til maten.

Kjerkol erkjenner nå at vedtaket ikke var hennes stolteste øyeblikk.

– Er det et vedtak dere skulle vært foruten i etterpåklokskapens klare lys?

– Ja. Det tror jeg vi kan innrømme, ja, sier hun til avisen.

Til Dagbladet sier Kjerkol at hun er glad for støtten fra tidligere statsminister Erna Solberg (H), som har sagt at Høyre ikke vil blande seg inn i regjeringens vedtak om smitteverntiltak.

