Alarmselskap melder om kraftig økning i boligbranner i fjor

Alarmselskapet Verisure har 240.000 privat- og bedriftskunder i Norge. Det er blant disse selskapet har sett en økning i antall registrerte boligbranner på hele 54 prosent i fjor. Tom Erik Røsvoll er leder for Verisures alarmstasjon. Han mener at økningen trolig har sammenheng med at folk har hatt mer tid hjemme som følge av pandemien.

– Den kraftige økningen i antall boligbranner skyldes i hovedsak flere branner i elektrisk utstyr og flere fyringsrelaterte branner som pipebranner. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med større behov for boligoppvarming og økt bruk av elektriske apparater som følge av mer hjemmetid i koronaåret 2021, sier Røsvoll.

Saken fortsetter under videoen

Økningen var kraftigst mot slutten av året, og desember utpeker seg som måneden med desidert flest boligbranner i 2021, etterfulgt av november og oktober, skriver selskapet.