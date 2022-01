1.735.713 nordmenn har fått tredje dose med koronavaksine

32,2 prosent av befolkningen over 18 år har dermed fått tredje dose, mens henholdsvis 79,5 og 72,9 prosent av befolkningen har fått dose en og to.

For befolkningen over 18 år for dose en og to er andelen henholdsvis 92,6 og 89,3 prosent.

Foreløpig gis dose tre ikke til ungdom under 18 år. I alderen 16–17 har 95,9 prosent fått første dose, og 81,2 prosent har fått andre dose. I alderen 12–15 er andelen henholdsvis 78 og 2,2 prosent.

Foreløpig har FHI registrert at 1.756 personer fikk første dose onsdag, 4.573 personer fikk andre dose og 84.154 personer fikk tredje dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Trøndelag (93,8 prosent) og Innlandet (93,3 prosent). Lavest andel er det i Troms og Finnmark (90,9 prosent) og Oslo (91 prosent).

For andre dose ligger fylkene Trøndelag (91,4 prosent) og Innlandet (90,7 prosent) best an, og for tredje dose ligger Innlandet (36,4 prosent) og Vestfold og Telemark (36,1 prosent) best an.

Norge startet koronavaksineringen 27. desember 2020. Vaksinene til Pfizer og Moderna benyttes i dag, men man kan også søke om å få Janssen-vaksinen. Norge valgte å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i mars.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!